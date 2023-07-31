Мужчина спас девочку от падения с четвертого этажа и попал на видео

В Китае мужчина заметил стоящую на карнизе окна соседскую девочку и спас ее, рискуя собственной жизнью. Попавший на видео эпизод опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел 24 июля в городе Мяньчжу, провинция Сычуань. Девочка, возраст которой не уточняется, каким-то образом вылезла или выпала из окна на четвертом этаже многоквартирного здания и осталась стоять на узком карнизе. Она успела ухватиться за оконную раму, но не могла забраться обратно в квартиру.

Жители окрестных домов растянули под окнами ковер, надеясь поймать ребенка в случае падения. Затем на карниз вышел сосед девочки. Мужчина сумел подобраться к ней и помог залезть в окно.

В результате происшествия никто не пострадал. Позже выяснилось, что родители девочки оставили ее дома одну.