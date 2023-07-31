Найденный у россиянина схрон с оружием и наркотиками попал на видео

В Тверской области полицейские нашли в ходе обыска у местного жителя схрон с оружием и четырьмя килограммами марихуаны. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны две пластиковые емкости, в которых лежит марихуана, а также оружие.

По данным ведомства, в частном доме под Тверью у 30-летнего жителя обнаружены предметы, внешне схожие с автоматом, двумя пистолетами, двумя магазинами к автомату, восемью магазинами к пистолету, а также 16 коробок с патронами от пистолета Макарова. Помимо наркотиков у мужчины изъяли упаковочный материал, весы, семена и удобрения для выращивания наркосодержащего растения.

Владельца тайника задержали. Он признал свою вину и пояснил, что наркотик хранил для личного употребления, а оружие нашел в лесу. Сейчас оперативники проверяют эту версию, а также причастность мужчины к сбыту наркотиков.