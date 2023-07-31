В Челябинской области в погребе дома мужчины, державшего в плену знакомую, нашли останки другой жертвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Останки неизвестной женщины обнаружены в ходе обыска в доме подозреваемого, об убийстве заявила сбежавшая пленница, женщина рассказала, что похититель познакомил ее с другой девушкой, которую называл своей женой, та пыталась сбежать и позвать на помощь, но вызвала гнев мужчины.
Он нанес ей несколько ножевых ранений, тело расчленил и закопал, предположительно останки этой женщины нашли в погребе его дома.
Житель Челябинской области похитил 19-летнюю девушку, с которой познакомился на вокзале в 2009 году, пленнице удалось сбежать спустя 14 лет. Как рассказали соседи подозреваемого, ранее он уже был судим. При обыске в доме подозреваемого были обнаружены коллекция порно и секс-игрушки.