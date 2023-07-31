В Челябинской области в погребе дома мужчины, державшего в плену знакомую, нашли останки другой жертвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Останки неизвестной женщины обнаружены в ходе обыска в доме подозреваемого, об убийстве заявила сбежавшая пленница, женщина рассказала, что похититель познакомил ее с другой девушкой, которую называл своей женой, та пыталась сбежать и позвать на помощь, но вызвала гнев мужчины.

Он нанес ей несколько ножевых ранений, тело расчленил и закопал, предположительно останки этой женщины нашли в погребе его дома.