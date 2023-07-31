Группа альпинистов пропала в горах Кавказа

Группа из двух альпинистов пропала в горах Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

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Группа была зарегистрирована. В обозначенное время туристы не вышли на связь и не вернулись в лагерь. Маршрут альпинистов начинался в лагере Безенги и пролегал через такие остановки как Уллуауз, Перемычка, Ледопад, гора Мижирги. По плану они должны были вернуться до конца 29 июля.

Сегодня, 31 июля, на их поиск выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Подробности происшествия выясняются.