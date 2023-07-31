Группа альпинистов пропала в горах Кавказа

Зарегистрированная группа альпинистов из двух человек пропала в горах Кавказа. Об этом сообщает отделение МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что в установленное время они не вышли на связь и не вернулись в лагерь. Четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России выдвинулись на поисково-спасательные работы.

Известно, что по плану группа должна была вернуться до конца дня 29 июля.