раницы зоны чрезвычайной ситуации, которая была введена в ходе чрезвычайного происшествия с украинской ракетой в Таганроге, расширены. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном главой города Андреем Фатеевым в Telegram-канале.

В пятницу, 28 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе «Чехов сад». Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.

«Обращаю внимание, что внесены изменения в границы зоны ЧС: пер. Лермонтовский, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, пер. Антона Глушко, 12, 15, 17, 23, 28...» — говорится в публикации градоначальника.

Также режим ЧС распространили и на ряд улиц, среди которых Александровская, переулок Итальянский и др.

Комиссия по оценке ущерба в настоящий момент продолжает свою работу, режим ЧС и перечень улиц, на которые распространен режим, могут поменять, заключил глава таганрогской администрации.

Также в Таганроге были отменены массовые мероприятия после удара украинской ракеты.