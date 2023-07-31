Человек загорелся после взрыва в ресторане в центре Москвы
Человек загорелся после взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» в Тверском районе в центре Москвы. Об этом сообщил источник Telegram-канал Shot.
К месту происшествия выехали представители столичных экстренных служб. Заведение, где произошло ЧП, находится на Цветном бульваре.
Как пишет РЕН ТВ, в ресторане была зафиксирована так называемая вспышка жировых отложений.
Пострадавшему начали оказывать медицинскую помощь.
В начале июля сообщалось о возгорании в здании с ресторанами «Шануар» и «Турандот» в центре Москвы.
Огнеборцам в сжатые сроки удалось полностью ликвидировать пожар. Тогда сведений о пострадавших не поступало.
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