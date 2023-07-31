Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае выросло

Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Тюнгуре в Республике Алтай увеличилось до пяти человек. Как сообщает РИА Новости, пресс-служба Минздрава Алтайского края заявила о смерти женщины, которая получила ожоги 95% поверхности тела.

Напомним, что крушение вертолета с туристами произошло 27 июля. Вертолет при посадке задел столб линии электропередачи, завалился на бок и загорелся. На борту находились 16 человек, в том числе трое членов экипажа.

МЧС сообщило о четырех погибших и 10 пострадавших. Троих пациентов доставили в медицинские учреждения Барнаула. Это женщина с ожогами 90-95% поверхности тела, женщина с 80% ожогами тела и мужчина с ожогами и различными травмами.

«Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое», — заявили в пресс-службе ведомства.