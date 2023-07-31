Девушка упала на пути столичного метро
В столичном метро на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии девушка упала на пути. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, пассажирка почувствовала себя плохо, у нее закружилась голова, в результате чего она упала на пути. Пострадавшую быстро подняли на платформу.
Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии. Причиной стало падение человека на пути.
Ранее сообщалось, что на станции «Чистые пруды» ногу 4-летнего ребенка зажало эскалатором. У мальчика открылось кровотечение, медики экстренно оказали ему помощь. Как позднее сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, серьезных повреждений у ребенка не зафиксировано.
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