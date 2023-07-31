Девушка упала на пути столичного метро

В столичном метро на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии девушка упала на пути. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, пассажирка почувствовала себя плохо, у нее закружилась голова, в результате чего она упала на пути. Пострадавшую быстро подняли на платформу.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии. Причиной стало падение человека на пути.