Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех

Число погибших при обстреле Донецка и Горловки украинскими войска увеличилось до четырех, еще десять человек пострадали. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Два человека погибли и 10 получили ранения в Ворошиловском районе. Еще одна женщина стала жертвой украинского обстрела в Куйбышевском районе. В Горловке погиб один мужчина.

Напомним, что Донецк находится под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) с утра 31 июля. Всего украинские войска выпустили по городу более 30 снарядов, в том числе и из реактивных систем залпового огня.