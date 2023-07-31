В Дагестане из грузовика, перевозившего скот, выпрыгнул козел и зацепился рогами за проходящий у дороги электрический провод. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Лучшие туры по Дагестану» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что грузовик с прицепом, оборудованным для перевозки скота, остановился на дороге в горной местности. За машиной дорогу пересекает линия электропередачи, на проводе которой находится козел. Животное выпрыгнуло из кузова грузовика и, зацепившись рогами за провод, стало раскачиваться на нем.

Повисшего козла в итоге удалось спасти, уточняет Telegram-канал Mash.

Накануне в Москве был замечен лось, который прогуливался вдоль Варшавского шоссе в районе железнодорожной платформы Тульская. По словам очевидцев, далее он по дворам направился в южном направлении.