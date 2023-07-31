Розовый дым появился в Москве над Чертаново

В Москве жители района Чертаново заметили, что из трубы мусоросжигательного завода идет розовый дым, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Предполагается, что дым такого оттенка может появится, когда сжигаются материалы с содержанием кадмия и брома.

В соцсетях мусоросжигательную станцию назвали Барбилендом.

В 2019 году глава Ростеха Сергей Чемезов объясняя появление мусоросжигательных заводов в Подмосковье, назвал сжигание мусора единственным подходящим в текущей ситуации способом избавления от отходов. По его словам, имеющиеся мощности позволяют переработать только около 40–50% поступающего мусора. 11 российских регионов так и не смогли осуществить переход на новую систему обращения с бытовыми отходами. В Госдуме ситуацию расценили как грубое нарушение законодательства.