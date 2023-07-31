Судим за разбой: что известно о смолинском маньяке

В челябинском поселке Смолино мужчина держал в плену и насиловал женщину на протяжении 14 лет. Все это происходило в доме, где жила его пожилая мама. Как сообщает «КП», похититель в последние годы вел затворнический образ жизни.

Задержанному 49 лет. Всю жизнь мужчина прожил со своей матерью в частном доме на две половины. В 1989 году он получил судимость за разбой. Раньше у смолинского маньяка были друзья, однако со временем отказался от общения с ними.

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«Сколько играли с ним, помню, он домой не водил нас, все нам говорил, что мамка и папка ругаются», — рассказал друг его детства.

Мать мужчины была более известным в поселке человеком. Сперва она работала в психбольнице, а после занималась продажей очков — прямо из дома. Приходившие к ней покупатели не заподозрили, что в соседней комнате на протяжении нескольких лет удерживают молодую женщину.

«Моя мама заказывала у нее очки для зрения, были дома у них. Ничего подозрительного не заметила, единственное — удивило, что грязь дома, не прибрано, при входе стоит панцирная кровать, все такое запустившееся, как будто дома никто не живет», — рассказала житель села.

Мать похитителя в последние годы никто не видел, а сам дом выглядел заброшенным. По словам местных жителей, здание было разделено на две квартиры. В одной из них жила мать, в другой — сын и его пленница.

Сама женщина стала свидетельницей убийства в 2010-2011-х годах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При осмотре дома в надворных постройках были найдены останки человека. Их принадлежность устанавливается.

Напомним, что житель села Смолино 14 лет удерживал девушку в плену. Он похитил ее в 2009 году, когда ей было 19 лет. Периодически женщина подвергалась сексуальному насилию под угрозой убийства.