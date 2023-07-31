Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Мосгорсуд в понедельник признал законным продление содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Обвиняемые останутся под стражей до 10 сентября.

На заседании суда защита просила о замене меры пресечения на более мягкую. Согласно сведениям адвокатов, следствие не предпринимает активных действий, ожидая результатов психиатрической экспертизы Беркович. В свою очередь прокуратура просила оставить обвиняемых в СИЗО, так как только такая мера пресечения, по мнению обвинения, может обеспечить интересы следствия.