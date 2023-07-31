В Барнауле водитель УАЗа врезался в автобусную остановку из-за того, что на ней собирались шумные компании, мешающие местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал запись происшествия.

Инцидент произошел на Каспийской улице. На записи видно, как «Буханка» врезается в автобусную остановку, после чего крыша деревянной постройки обрушается.

Причиной поступка водителя стали шумные компании подростков, которые ночами собирались на остановке и распивали спиртные напитки, рассказали очевидцы. Местным жителям шум мешал настолько, что они не могли открывать окна своих домов в жару. Разбираться с действиями водителя УАЗа приехали сотрудники ДПС и ППС.