По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело

Дело заведено после атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты в российской столице и в Московской области, сообщил источник в силовых структурах.

СК завел дело по факту атаки беспилотников 30 июля, следствие намерено установить причастных к преступлению, сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что обломки беспилотников направили на экспертизу.