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СК завел дело об атаках беспилотников на Москву

Дело заведено после атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты в российской столице и в Московской области, сообщил источник в силовых структурах.

По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело
© РИА Новости

СК завел дело по факту атаки беспилотников 30 июля, следствие намерено установить причастных к преступлению, сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что обломки беспилотников направили на экспертизу.

В воскресенье киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все аппараты сбила система ПВО или подавила система РЭБ. В ходе атаки никто не погиб, один человек получил ранения, повреждены фасады зданий «Москва-Сити».