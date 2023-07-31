По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело

СК завел дело об атаках беспилотников на Москву
Дело заведено после атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты в российской столице и в Московской области, сообщил источник в силовых структурах.
СК завел дело по факту атаки беспилотников 30 июля, следствие намерено установить причастных к преступлению, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что обломки беспилотников направили на экспертизу.
В воскресенье киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все аппараты сбила система ПВО или подавила система РЭБ. В ходе атаки никто не погиб, один человек получил ранения, повреждены фасады зданий «Москва-Сити».