В Москве рабочий упал с девятого этажа

Утром 31 июля на востоке Москвы рабочий упал со строящегося здания. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на «Вести Подмосковья».

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Отмечается, что 41-летний мужчина упал с высоты девятого этажа, он погиб. Прокуроры прибыли на место, чтобы установить обстоятельства трагедии.

Следственные работы тоже начали правоохранительные органы. Их координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Руслан Кудрявцев.

Также «Москва 24» сообщала, что утром этого же дня на салатовой линии метро Москвы произошел сбой после того, как девушка, потеряв сознание во время ожидания состава, упала на рельсы.

Инцидент произошел на станции «Кожуховская». Девушка почувствовала себя нехорошо, потеряла равновесие и упала на пути под прибывающий поезд. Машинист успел быстро остановить поезд, пассажирка осталась цела.