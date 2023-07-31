Россиянин домогался учеников лицея и получил пять лет колонии

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права десять лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в соответствующих учреждениях, а также деятельностью по обслуживаю и содержанию таких учреждений и территорий, на которых находятся учреждения, где осуществляется воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей.