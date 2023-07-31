В Краснодаре полиция разыскивает молодых людей, которые провезли на крыше автомобиля BMW обнаженную девушку, устроили дрифт на городской улице, а также подрались с пожилым мужчиной. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

На одной из видеозаписей видно, что обнаженная девушка проезжает по городской улице, сидя на крыше автомобиля. На другом ролике девушка без одежды танцует на крыше другой машины. Автор еще одного видео запечатлел, как седан BMW дрифтует на съезде с оживленной трассы. Также очевидцы сняли на видео потасовку между несколькими молодыми людьми и пожилым мужчиной, который от удара падает на газон. Предположительно, ему не понравилось поведение молодых людей.