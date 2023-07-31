Полиция ищет водителя BMW, который провез на крыше обнаженную девушку
В Краснодаре полиция разыскивает молодых людей, которые провезли на крыше автомобиля BMW обнаженную девушку, устроили дрифт на городской улице, а также подрались с пожилым мужчиной. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.
«Устанавливаются личности участников инцидента. По окончанию разбирательства их действиям будет дана правовая оценка», — отмечается в сообщении полиции.
Видеоролики, на которых запечатлено несколько инцидентов с участием компании молодых людей на автомобилях BMW, опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».
На одной из видеозаписей видно, что обнаженная девушка проезжает по городской улице, сидя на крыше автомобиля. На другом ролике девушка без одежды танцует на крыше другой машины. Автор еще одного видео запечатлел, как седан BMW дрифтует на съезде с оживленной трассы. Также очевидцы сняли на видео потасовку между несколькими молодыми людьми и пожилым мужчиной, который от удара падает на газон. Предположительно, ему не понравилось поведение молодых людей.
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