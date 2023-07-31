В Чувашии перевернулась лодка с 10 пассажирами, погиб младенец

На Волге в Чувашии во время сильной грозы перевернулась моторная лодка с десятью пассажирами, в числе которых были шестеро детей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, погиб шестимесячный младенец.

Инцидент произошел вечером 29 июля. Лодка следовала от острова Амоксар к правому берегу в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. Судно опрокинулось около 20:30 мск. Предположительно, двигатель транспортного средства заглох, после чего его опрокинула высокая волна.

Спасательные жилеты были лишь у половины пассажиров. Сотрудники МЧС и рыбаки искали пассажиров затонувшей лодки ночью. Удалось найти восемь человек, а также мертвую девочку. Еще четверо детей госпитализировали. Спасатели продолжают поиски 34-летнего водителя судна и 8-летнего мальчика.