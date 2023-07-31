Рецидивист изнасиловал незнакомку в лесу под Петербургом

В Санкт-Петербурге мужчина напал на незнакомку, избил и изнасиловал ее. Об этом сообщила 31 июля «Фонтанка».

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По данным источника, инцидент произошел утром 29 июля в лесном массиве в районе Рыбацкое на юге города. Вечером в Александровскую больницу с многочисленными гематомами попала 28-летняя пострадавшая, которая рассказала, что травмы ей нанес человек по имени Андрей. Также выяснилось, что он изнасиловал женщину.

Информацию о произошедшем медики передали в полицию, а потерпевшую отпустили домой, оказав ей необходимую помощь.

Утром 30 июля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и изнасилование.