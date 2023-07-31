Подозреваемые в госизмене жители Воронежской области признали вину

Трое жителей Воронежской области, которых задержали по подозрению в государственной измене, признались, что попали в число завербованных сторонниками запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передал ТАСС.

«В 2022 году был завербован через интернет представителем националистических течений Украины», — сказал один из задержанных на допросе.

Он уточнил, что с начала специальной военной операции в интернете вербовал жителей Воронежской области. В этом же признались еще двое задержанных, отметив, что действовали в интересах Украины против безопасности РФ.

Среди заданий, по заявлению задержанных, было выяснение местонахождения российского летчика, который побывал в плену ВСУ. Кроме того, от задержанных требовали поджечь релейные шкафы и вывести из строя объекты промышленности в Воронежской области.

29 июля по делу о госизмене арестовали жителя Санкт-Петербурга, сообщила «Москва 24», следователи установили его причастность к совершению преступления по статье «Участие в деятельности террористической организации».