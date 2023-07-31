В Воронежской области задержаны трое пособников «Правого сектора»*

ФСБ задержала по подозрению в государственной измене троих жителей Воронежской области, которые передавали данные о российских военных объектах украинской националистической организации «Правый сектор»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что задержанные также передавали националистам информацию об объектах транспортной инфраструктуры. Их действия были направлены против безопасности России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). По ней мужчинам грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение. Оперативно-разыскные и иные мероприятия продолжаются.

Напомним, что ранее ФСБ возбудило уголовное дело по факту разведки в пользу Украины в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР). Он собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Также спецслужбы вынесли предостережение еще четырем жителям региона, которые попали под давление украинских спецслужб.