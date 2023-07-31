Клиенты интим-салона попытались сбежать от полиции по крыше

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили и закрыли интим-салон. Об этом в понедельник, 31 июля, в своем Telegram -канале сообщает издание «78».

В пятикомнатной квартире на Итальянской улице работали пять россиянок в возрасте от 19 до 38 лет, которыми руководила 50-летняя уроженка Всеволожска. Клиентами заведения являлись обеспеченные россияне и иностранные граждане. В ходе визита полицейских, некоторые из них выбрались на крышу и попытались сбежать. Беглецов задержали и доставили в участок.