Семьи погибших во время урагана в Марий Эл получат компенсации

Семьи погибших во время урагана в Марий Эл получат единовременные выплаты. Специалисты устраняют последствия непогоды, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Зайцев.

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Непогода обрушилась на Приволжский федеральный округ 29-30 июля. Под ударом оказались республики Марий Эл, Татарстан и Чувашия, а также Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. По данным МЧС России, жертвами непогоды стали 10 человек, еще 76 пострадали.

Самые серьезные последствия стихийного бедствия в Марий Эл. Недалеко от озер Таир и Яльчик ураган повалил деревья, которые рухнули на платки туристов. В результате погибли восемь человек, в том числе трое детей.

«Принято решение о выплате семьям погибших и случаев стихийного бедствия. Выражаю искренние соболезнования родным», - сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев, не уточнив сумму компенсации.

Глава республики также отметил, что на стационарном лечении находятся пять человек, пострадавших в результате разгула стихии. Из них четверо взрослых и ребенок. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

«Принимаются все необходимые меры. Сил и средств достаточно», - подчеркнул Юрий Зайцев.

По его словам, специалисты «Мариэнерго» уже восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов и сегодня должны подключить 830 потребителей, оставшихся без света.