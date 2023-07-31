Под Пермью приставы забрали мать с задолженностью по алиментам с ее свадьбы

В Пермском крае невесту с задолженностью судебные приставы задержали сразу после ее бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба> ФССП по региону.

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Жительница Губахи задолжала своим детям около 1,6 млн руб. 39-летняя женщина скрывалась от приставов, однако они узнали, что должница собирается выходить замуж.

Сотрудники службы появились на торжественной церемонии, а затем доставили невесту в подразделение ведомства, где на нее составили протокол, а затем отвезли в суд.

Дело о выплате средств на содержание детей завершилась обвинительным приговором и наказанием в виде 90 часов недоплачиваемой работы.