Под Пермью приставы забрали мать с задолженностью по алиментам с ее свадьбы

В Пермском крае невесту с задолженностью судебные приставы задержали сразу после ее бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба> ФССП по региону.
Жительница Губахи задолжала своим детям около 1,6 млн руб. 39-летняя женщина скрывалась от приставов, однако они узнали, что должница собирается выходить замуж.
Сотрудники службы появились на торжественной церемонии, а затем доставили невесту в подразделение ведомства, где на нее составили протокол, а затем отвезли в суд.
Дело о выплате средств на содержание детей завершилась обвинительным приговором и наказанием в виде 90 часов недоплачиваемой работы.
Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.
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