В Москве неизвестный поджег оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, неизвестный пришел рано утром на перегон Матвеевская — Москва-Сортировочная. Он выбрал один из четырех релейных шкафов. Вскрыл дверь и облил его горючим. Однако вскоре вспыхнувшее пламя потушили. Отмечается, что мужчина выбрал нерабочий шкаф.