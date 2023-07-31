В Брянской области БПЛА атаковали здание полиции
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон", - написал он.
По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.