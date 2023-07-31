В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ

Житель Донецкой народной республики (ДНР) стал фигурантом уголовного дела за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал информацию о военнослужащих и правоохранителях.

Также спецслужбы вынесли официальные предостережения о недопустимости подобных действий еще четырем жителям региона. Люди оказались под давлением украинских спецслужб в рамках так называемой программы «Тебя ждут дома». В ее рамках жителей принуждают к сотрудничеству с СБУ, пользуясь их уязвимостью. В УФСБ пояснили, что к ним применяют психологическое давление, физическую силу, шантаж и запугивание.

В российском ведомстве напомнили, что тех, кто добровольно сообщит о фактах вербовки, от уголовной ответственности освободят.

27 июля два украинских агента получили 15 лет тюрьмы за шпионаж.