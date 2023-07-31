В российском регионе без вести пропала семилетняя школьница

В Междуреченске Кемеровской области без вести пропала семилетняя девочка, к поискам школьницы привлекли сотрудников полиции и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

В ведомстве пояснили, что ребенок исчез еще 30 июля. Потерявшаяся в российском регионе ростом 130 сантиметров, у нее плотное телосложение. Девочка была одета в джинсы, розовую футболку, белую панаму и розовые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней или видел ее, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой в квартире мужчины. Отмечалось, что последний проживал неподалеку от дома ребенка.

Оперативников вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их словам, мужчина употребляет наркотики.