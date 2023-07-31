В Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик
В Уфе из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, выпал шестилетний мальчик. Предположительно, ребёнок облокотился на москитную сетку.
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу УГЗ Уфы.
Отмечается, что после случившегося ребёнка госпитализировали.
Экстренные службы напомнили, что москитная сетка не предотвратит падение, лучше ограничить доступ ребёнка к окну.
Ранее в пресс-группе Екатеринбургского управления МВД России заявили, что в городе из окна жилого многоэтажного дома выпала двухлетняя девочка.