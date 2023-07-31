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В Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик

В Уфе из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, выпал шестилетний мальчик. Предположительно, ребёнок облокотился на москитную сетку.

В Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик
© РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу УГЗ Уфы.

Отмечается, что после случившегося ребёнка госпитализировали.

Экстренные службы напомнили, что москитная сетка не предотвратит падение, лучше ограничить доступ ребёнка к окну.

Ранее в пресс-группе Екатеринбургского управления МВД России заявили, что в городе из окна жилого многоэтажного дома выпала двухлетняя девочка.