В Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик

В Уфе из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, выпал шестилетний мальчик. Предположительно, ребёнок облокотился на москитную сетку.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу УГЗ Уфы.

Отмечается, что после случившегося ребёнка госпитализировали.

Экстренные службы напомнили, что москитная сетка не предотвратит падение, лучше ограничить доступ ребёнка к окну.