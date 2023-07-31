В Хабаровске на кровать пенсионеров рухнул потолок

В двухэтажном жилом доме в Хабаровске рухнул потолок. На кровать проживающих там пенсионеров посыпалась штукатурка и обвалилась крупная балка, сообщает AmurMedia.

Речь идет о здании 1952 года постройки. Объект в российском городе не входит в список аварийных, однако в июле владельцы одной из квартир обратились в управляющую компанию (УК) с жалобой на трещину в потолке, которая начала разрастаться. Коммунальщики не стали заниматься проблемой, а через несколько дней потолок рухнул.

По словам очевидцев, после обрушения потолка из спальни в квартире можно увидеть крышу и кровлю. В инциденте никто не пострадал.

«Пенсионеры чудом остались живы, потому что семейная пара вышла на кухню, сразу за их спиной рухнул потолок», — рассказал собеседник издания.