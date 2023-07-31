Стало известно о диверсии на железной дороге в Красноярском крае

Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Диверсия произошла около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути примерно в 5 утра. Злоумышленник оставил на месте поджога пустую бутылку из-под колы, пачку сигарет и перцовый баллончик «Жгучий перчик».

В результате произошедшего обгорело два релейных шкафа, отвечавших за системы сигнализации, централизации и блокировки. Возгорание потухло. Происшествие не повлияло на график движения поездов, так как они не курсировали по данному участку. Тупиковый путь не был электрифицирован.