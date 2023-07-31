Daily Mail: женщина из Хьюстона 3 дня искала в канализации пропавших щенков

Американка провела три дня, ползая по кишащим тараканами ливневым стокам, чтобы спасти щенков из канализации, пишет Daily Mail.

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Как рассказала Кэлли Клеменс из Хьюстона, она начала поиски собак после того, как кто-то сообщил, что видел выводок щенков, переходящих улицу. Однако дорогу животные так и не перешли и скрылись из виду — доносился только их вой. Несмотря на трудности и потенциальные риски, американка чувствовала, что не может остаться в стороне.

«Я знала, что никто этого не сделает, поэтому мне пришлось», — рассказала Кэлли.

Вечером Клеменс прибыла на место происшествия в сопровождении своей собаки Жизель. Несмотря на отсутствие какого-либо специального снаряжения или знаний об устройстве канализации, Клеменс отправилась ползать по трубам, кишащим тараканами, идя на лай щенков.

«Я увидела их довольно быстро. Они испугались меня и убежали, они были крошечными», — вспоминает она.