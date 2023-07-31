Daily Mail: женщина из Хьюстона 3 дня искала в канализации пропавших щенков

Американка провела три дня, ползая по кишащим тараканами ливневым стокам, чтобы спасти щенков из канализации, пишет Daily Mail.
Как рассказала Кэлли Клеменс из Хьюстона, она начала поиски собак после того, как кто-то сообщил, что видел выводок щенков, переходящих улицу. Однако дорогу животные так и не перешли и скрылись из виду — доносился только их вой. Несмотря на трудности и потенциальные риски, американка чувствовала, что не может остаться в стороне.
«Я знала, что никто этого не сделает, поэтому мне пришлось», — рассказала Кэлли.
Вечером Клеменс прибыла на место происшествия в сопровождении своей собаки Жизель. Несмотря на отсутствие какого-либо специального снаряжения или знаний об устройстве канализации, Клеменс отправилась ползать по трубам, кишащим тараканами, идя на лай щенков.
«Я увидела их довольно быстро. Они испугались меня и убежали, они были крошечными», — вспоминает она.
По словам Кэлли, позже власти города оказали поддержку, открыв канализационные люки и предоставив инженеров с картой стоков. Благодаря этому женщине и другим добровольцам удалось спасти двоих щенков. На данный момент неясно, сколько еще собак осталось в стоке, но работы по их поиску продолжаются.