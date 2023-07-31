При крушении самолета Beechcraft в Калифорнии погибли три человека

Легкомоторный самолет Beechcraft P35 потерпел крушение после взлета из аэропорта Кейбл в городе Апленд на юге штата Калифорния в США. Погибли три человека, находившиеся на борту, сообщает CBS News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

По данным телеканала, вскоре после взлета самолет упал на ангар в аэропорту. В результате начался пожар, угрожавший как ангару, так и припаркованному неподалеку бензовозу. На ликвидацию возгорания экстренным службам потребовалось 20 минут.