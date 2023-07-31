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ООН после атаки БПЛА на Москву выступила против ударов по гражданским объектам

Зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против атак на гражданские объекты. Так он прокомментировал «РИА Новости» минувшую атаку беспилотников на Москву. В ночь на 30 июля, как сообщало Минобороны РФ, три украинских беспилотника попытались атаковать объекты в столице. Один был уничтожен средствами ПВО в Одинцовском районе, еще два — подавлены средствами РЭБ, после чего попали в офисные башни «Москва-Сити». Это третья атака БПЛА на Москву за минувшую неделю.

ООН после атаки БПЛА на Москву выступила против ударов по гражданским объектам
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