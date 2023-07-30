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Забросавший яйцами российское посольство в Эстонии оказался журналистом Бабченко*

Эстонские полицейские задержали бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко* (признан в РФ иноагентом). Об этом Михаила Баранова.

Delfi: российское посольство в Таллине забросал яйцами Аркадий Бабченко*
© Lenta.ru

По данным издания, мужчина 1977 года забросал яйцами стену посольства Российской Федерации в Таллине. Он был задержан на месте, против него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером в воскресенье 30 июля. Другие подробности произошедшего не разглашаются.

Мужчина забросал яйцами российское посольство в Таллине

В апреле текущего года Министерство юстиции России внесло журналиста Аркадия Бабченко* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, Бабченко* собирал средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

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