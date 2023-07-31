Два человека погибли, еще четверо граждан оказались ранены при обстреле центра Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Утром 31 июля глава города Алексей Кулемзин сообщал об одном погибшем.

"По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются", – уточнял он.

Однако позже в экстренных службах сообщили ТАСС, что погибли два человека, четверо ранены.

До этого при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии производства стран НАТО.

Ранее сообщалось об обстреле киевскими боевиками хутора Олешня в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, на территории населенного пункта разорвались три снаряда.