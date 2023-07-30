Мужчина забросал яйцами российское посольство в Таллине. Об этом сообщает Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине», — говорится в публикации.

Согласно данным правоохранителей, полиция задержала виновника на месте происшествия. На него завели уголовное дело.

Департамент полиции пока не разглашает иные подробности. Дополнительная информация будет предоставлена в ходе расследования.