Мужчина забросал яйцами российское посольство в Таллине. Об этом сообщает Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.
«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине», — говорится в публикации.
Согласно данным правоохранителей, полиция задержала виновника на месте происшествия. На него завели уголовное дело.
Департамент полиции пока не разглашает иные подробности. Дополнительная информация будет предоставлена в ходе расследования.
Ранее финский МИД потребовал от российских властей гарантировать безопасность дипмиссии в Москве после того, как неизвестные активисты забросали территорию посольства кувалдами.
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