Гладков: ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по населенному пункту в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, речь идет о поселке Прилесье в Краснояружском районе. В результате атаки украинской стороны никто не пострадал. Однако по итогам удара оказались повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен осколками забор.

Кроме того, была повреждена местная линия электропередачи. Прибывшие на место происшествия аварийные бригады Белгородской области сейчас занимаются устранением последствий атаки ВСУ, написал Гладков в своем Telegram-канале.