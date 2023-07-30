В центре Москвы произошел пожар на веранде ресторана

На веранде московского ресторана I like Wine вспыхнул пожар. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с происшествием.

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По информации агентства, около ресторана вспыхнул уличный газовый обогреватель, работающий от газового баллона.

В материале указывается, что возгорание уже потушили. Пострадавших не оказалось.

Отмечается, что заведение располагается по адресу: улица Покровка, дом 16.

Ранее в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.

До этого в московском отеле Four Seasons произошел пожар.