В Ставропольском крае столкнулись два дельтапланериста

Два дельтаплана в воскресенье, 30 июля, столкнулись в небе на склоне горы Юца в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

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По его словам, в результате столкновения погиб один дельтапланерист, другой пострадал.

20 июля стало известно, что в гору Юца врезался дельтаплан, на борту которого находились двое мужчин. Пострадавших госпитализировали с различными переломами.

9 июля сообщалось, что в Пермском крае в ходе фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» упал на землю дельтаплан. Уточняется, что мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой, перевернулся и упал. В результате инцидента никто не пострадал. Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия

В июне мотодельтаплан потерпел крушение в Челябинской области. Погибли два человека. Инцидент произошел вечером 14 июня в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района. По факту гибели двух человек Златоустовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.