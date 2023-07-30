Автомобиль загорелся на внутренней стороне 79-го километра МКАД

На внутренней стороне 79-го километра МКАД, после развязки с Лихачевским шоссе, произошло возгорание автомобиля. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В настоящее время на месте работают специалисты оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».