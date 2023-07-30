В Пакистане на собрании священнослужителей прогремел взрыв

Мощная бомба взорвалась во время съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских священнослужителей») в Пакистане. По меньшей мере 35 человек погибли и почти 200 получили ранения. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn со ссылкой на представителей экстренных служб.

Съезд партии «Джамиат Улема-и-Ислам» проходил в здании, расположенном в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв прогремел около 16.00 по местному времени (14.00 мск).

Свидетель Рахим Шах рассказал, что на съезде присутствовало более 500 человек.

«Мы слушали проповедь,когда мощный взрыв лишил меня сознания», - сказал он.

Медики местной больницы заявили, что 35 тел были доставлены в морг.

Число пострадавших в настоящее время достигло почти 200 человек. Тяжелораненых отправляют санитарной авиацией в столицу провинции Пешавар для оказания более качественной медицинской помощи.

Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что также должен был присутствовать на съезде, но ему помешали личные причины. Он считает случившееся терактом.