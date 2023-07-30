В Пакистане на собрании священнослужителей прогремел взрыв
Мощная бомба взорвалась во время съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских священнослужителей») в Пакистане. По меньшей мере 35 человек погибли и почти 200 получили ранения. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn со ссылкой на представителей экстренных служб.
Съезд партии «Джамиат Улема-и-Ислам» проходил в здании, расположенном в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв прогремел около 16.00 по местному времени (14.00 мск).
Свидетель Рахим Шах рассказал, что на съезде присутствовало более 500 человек.
«Мы слушали проповедь,когда мощный взрыв лишил меня сознания», - сказал он.
Медики местной больницы заявили, что 35 тел были доставлены в морг.
Число пострадавших в настоящее время достигло почти 200 человек. Тяжелораненых отправляют санитарной авиацией в столицу провинции Пешавар для оказания более качественной медицинской помощи.
Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что также должен был присутствовать на съезде, но ему помешали личные причины. Он считает случившееся терактом.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.