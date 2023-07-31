Россиянка сбежала от насильника, продержавшего ее в плену 14 лет

Житель Челябинской области похитил девушку и 14 лет держал ее в плену. Как сообщает Telegram-канал Baza, потерпевшей удалось сбежать и обратиться в полицию.

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По информации канала, в 2009 году 19-летняя девушка познакомилась с 37-летним мужчиной на Железнодорожном вокзале Челябинска. Она согласилась прийти к нему домой в поселке Смолино, однако там злоумышленник пригрозил ей ножом и заявил, что она похищена.

Насильник закрыл свою жертву в отдельной комнате. На окна помещения похититель поставил решетки, а на дверь повесил навесной замок. Периодически женщина подвергалась сексуальному насилию под угрозой убийства. В самом доме проживала мать мужчины, однако она не пыталась помочь похищенной.

Сбежать от похитителя женщине удалось в июле 2023 года. Мужчина злоупотреблял алкоголем и в один момент его запой затянулся, а поведение стало агрессивным. Мать вызвала скорую сыну, и медики его госпитализировали. В этот момент пленница заметила, что похититель забыл закрыть дверь на замок и сбежала.