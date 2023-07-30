На Алтае приостановлена работа детского лагеря после отравления детей
Из-за массового отравления приостановлена работа детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Горный орленок» на Алтае. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
«Приостановлена деятельность ДОЛ «Горный Орленок» по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», - сказано в заявлении ведомства.
Все дети с признаками заболевания госпитализированы. Они в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Предварительно выявлено с признаками острой кишечной инфекции 67 детей и 2 взрослых. Всего в лагере отдыхали 354 ребенка.
Инспекторы уже выявили нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Причина возникновения очага инфекции устанавливается.