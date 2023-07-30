Стрелявшего по прохожим в Таганроге задержали

Росгвардия задержала пьяного мужчину, который заперся в пивной в Таганроге и начал стрелять по прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание утверждает, что задержанный сейчас находится в отделении полиции. По словам очевидцев, мужчина забежал в магазин разливного пива на Александровской улице и начал стрелять из окна заведения из травматического оружия.

По данным Mash, никто не пострадал. На место оперативно прибыла Росгвардия и задержала стрелка.