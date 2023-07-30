В Петербурге обокрали иностранных участников саммита Россия-Африка

Трое иностранных участников саммита Россия-Африка, проходившего в Санкт-Петербурге, обратились в полицию с заявлениями о краже. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, одна из краж произошла в гостинице Park inn. Менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы заявил в полицию, что неизвестный злоумышленник проник к нему в номер и похитил крупную сумму (порядка 100 тыс. рублей) из пакета с деньгами.

Гражданин Аргентины, остановившийся в отеле KRAVT Nevsky на улице Александра Невского, сообщил стражам порядка, что вор украл у него доллары и евро, а также пять банковских карт. Сумма ущерба в пересчете на рубли составила почти 200 тыс.

Гражданка Бурунди заявила, что оставила в такси смартфон «Самсунг». Водитель не посчитал нужным его вернуть хозяйке.

В полиции отметили, что по двум первым эпизодам возбуждены уголовные дела, по третьему вопрос о возбуждении дела находится на стадии рассмотрения.