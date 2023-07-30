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В Таганроге мужчина стрелял по прохожим, запершись в пивной

В Ростовской области неизвестный мужчина забежал в пивную, закрылся изнутри и начал стрелять по прохожим из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Александровская, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, мужчина вошел в помещение пивной, закрыл дверь изнутри, открыл окна и начал стрелять по прохожим.

На место происшествия были вызваны наряды Росгвардии и полиции, стрелка удалось задержать, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по предварительной информации вооруженный травматическим оружием мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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