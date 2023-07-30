В Ростовской области неизвестный мужчина забежал в пивную, закрылся изнутри и начал стрелять по прохожим из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Александровская, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, мужчина вошел в помещение пивной, закрыл дверь изнутри, открыл окна и начал стрелять по прохожим.