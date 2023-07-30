Парусная лодка перевернулась на Волге около Саратова

Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, пострадавших нет, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Парусный ял перевернулся возле острова Зеленый, на борту было восемь человек, из которых двоих спасли очевидцы, а остальных эвакуировали спасатели, передает РИА «Новости».

По словам Юрина, от медицинской помощи люди отказались, травм нет. Обстоятельства происшествия выясняются.