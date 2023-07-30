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На Волге возле Саратова перевернулась парусная лодка, спасены восемь человек

Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, пострадавших нет, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Парусная лодка перевернулась на Волге около Саратова
© РИА Новости

Парусный ял перевернулся возле острова Зеленый, на борту было восемь человек, из которых двоих спасли очевидцы, а остальных эвакуировали спасатели, передает РИА «Новости».

По словам Юрина, от медицинской помощи люди отказались, травм нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в акватории Финского залива затонула моторная яхта Carver 41, на которой находились девять человек, один человек умер в больнице.